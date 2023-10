Krefelder Schulpsychologin gibt Tipps Das können Eltern tun, wenn Kinder Gewalt an Grundschulen erleben

Krefeld · Deutschlandweit gibt es immer mehr Gewaltfälle an Kitas und in Schulen. Doch was tun, wenn das eigene Kind betroffen ist? Und wie können Schulen reagieren? Eine Psychologin gibt Tipps.

18.10.2023, 05:45 Uhr

Ein Schüler drückt auf dem Schulhof einen anderen Schüler zu Boden (gestellte Szene). Für manche Schüler sind Ausgrenzung, Hänseleien oder körperliche Gewalt an der Schule Alltag. Foto: dpa/Oliver Berg

Von Jessica Kuschnik

Ein sechsjähriges Mädchen wird von anderen Erstklässlern hinter eine Mülltonne gezogen, dort festgehalten. Zwei Jungs ziehen ihr die Hose herunter und demütigen sie auf diese Weise. An einem anderen Tag werden Kinder in die Schultoilette gesperrt und kommen die Pause über nicht wieder heraus. Auch hier sind es Erstklässler, die ihre Mitschüler drangsalieren. Fälle wie diese sind keine Seltenheit auf deutschen Schulhöfen – erschreckend ist, dass die Gewalt bereits in der Grundschule losgeht, manchmal bereits im Kindergarten.