Europawahl 2024 So haben die Kinder und Jugendlichen unter 16 in Krefeld abgestimmt

Erstmals durften bei der Europawahl auch Menschen ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben. Doch was ist mit den jüngeren Kindern und Jugendlichen? Wie würden sie abstimmen, wenn sie denn dürften? Das wollte der Landesjugendring NRW bei der U16-Wahl wissen, bei der in verschiedenen Jugendeinrichtungen, mobilen Wahllokalen der Jugendeinrichtung Wasserturm, der Spielaktion Mobifant und des städtischen Jugendbeirates sowie in mehreren Krefelder Schulen gewählt werden konnte. Fast 1900 noch nicht wahlberechtigte Kinder und Jugendliche haben mitgemacht – mit einem spannenden Ergebnis.