Wie gut ist das neue System? Die Fallstricke des E-Rezeptes – was man beachten sollte

Das rosafarbene Papier-Rezept gehört der Vergangenheit an. Wer seit dem 1. Januar schon einmal beim Arzt gewesen ist, bekam statt des alten Rezeptes lediglich den Hinweis, dass alle Daten zu den verschriebenen Medikamenten auf der Gesundheitskarte gespeichert sind und mit dieser in der Apotheke abgeholt werden können. Das ist das neue E-Rezept (Elektronisches Rezept). Für die Patienten soll die Umstellung mehr Komfort und weniger Wege in die Arztpraxis bedeuten. Doch nicht wenige haben Startschwierigkeiten mit dem E-Rezept. Dass man bei dessen Einlösung einiges beachten sollte, weiß Krefelds Apothekensprecherin Mareile Schlebes.