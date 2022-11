Zu Weihnachten gibt es Gänsebraten So gelingt die Gans

Wenn die Gans gekauft ist, geht es an die Zubereitung. Dafür gibt es traditionelle Rezepte, moderne Interpretationen oder vielleicht sogar Familienrezepte. Anders als ein Hähnchen steht der Gänsebraten in dem Ruf, schwierig in der Zubereitung zu sein und viel Arbeit zu machen. Dazu trägt sicher bei, dass eine Gans eben nicht in einer Stunde fix und fertig auf dem Tisch steht. Der Vogel ist von angemessen imposanter Größe. Aber im Prinzip ist die Zubereitung weniger Arbeit als Aufregung. Vorab sei gesagt: Man braucht Zeit. So kann die Gans etwa mit niedriger Temperatur an zwei Tagen gebraten werden.