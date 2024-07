So hilft die Krefelder Feuerwehr am Telefon „Mein Vater ist ohnmächtig und atmet nicht“

Das Telefon in der Leitstelle der Feuerwehr klingelt. Torsten Scherer geht sofort ran. „Mein Vater ist ohnmächtig und atmet nicht.“ Ein Herzstillstand. Das, was der Mann auf der anderen Seite der Leitung sagt, klingt ohne Zweifel nach einem Notfall – und setzt bei der Krefelder Feuerwehr einen genau vorgegebenen Prozess in Gang, der das Ziel hat, ein Leben zu retten.