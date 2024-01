Karneval in Krefeld Krefelds tolle Kinder-Tollitäten – so groß ist der Einsatz der kleinen Prinzen und Prinzessinnen

Karla Santelmann heißt die Kinderprinzessin der Rheinstadt. Die Neunjährige ist die einzige Tollität in Uerdingen, da es ein erwachsenes Prinzenpaar in diesem Jahr nicht gibt. Prinzessin Karla I. wird begleitet von zwei Paginnen, ihrer älteren Schwester Hanna und deren Freundin Lara Breder. Beide tanzen bereits seit mehreren Jahren in der Garde. Auch Karla ist seit 2019 in der KG Op de Höh, in der ihre Mutter Betreuerin der Jugendabteilung ist, und hatte bisher besonders viel Spaß am Rathaussturm. Das Tanzen ist auch ihre große Leidenschaft. Zweimal in der Woche trainiert sie in der Minigarde des Vereins.