Tradition in Krefeld Sinterklaas besucht Nikolausmarkt in Uerdingen

Sinterklaas wird in den Niederlanden traditionell von einer Schar Zwarter Pieten begleitet. Diese steigen behende durch den Schornstein, um kleine Päckchen mit Süßigkeiten abzuliefern. In den letzten Jahren waren die Pieten nicht unumstritten. Kritiker bemängelten, der Brauch erinnere an die Ausbeutung der Sklaven in den niederländischen Kolonien in der Karibik. 2015 forderte ein UN-Gremium, den „Zwarten Piet“ abzuschaffen, weil „selbst tief verwurzelte kulturelle Traditionen diskriminierende Praktiken und Stereotype nicht rechtfertigen“ würden.

Rechtlich bleiben die Zwarten Pieten in den Niederlanden erlaubt: Das höchste Verwaltungsgericht des Landes entschied 2014, dass Sinterklaas weiterhin von schwarz angemalten Pieten begleitet werden darf. Die Schwärze im Gesicht seien allerdings Rußspuren, da der Gehilfe durch die Schornsteine in die Häuser gelange.