Nikolausmarkt des Kaufmannsbundes Sinterklaas begeistert die Uerdinger

Draußen lagen die Temperaturen am Gefrierpunkt, gefühlt bei minus drei Grad, wie der Wetterbericht informierte. Glühweinwetter. Das Traditionsgetränk eines Weihnachtsmarktes fand so bei Preisen zwischen 3,50 Euro und 4,50 Euro zahlreiche Abnehmer, die auf diese Weise dem Wetter trotzen wollten. Kasperbühnenchef Temmi Wigler, der nunmehr in der achten Generation die Familientradition mit über 100 Jahre alten Hohensteiner Handspielpuppen fortführt, erklärte den Erfolg seiner Puppenbühne mit einer „einfachen, aber hochkommunikativen Spielhandlung, die gegen die heutige mediale Welt in den Kinderzimmern steht und auf eine nicht mehr gewohnte Weise berührt“.