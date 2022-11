Am 26. und 27. November in Krefeld-Uerdingen : Nikolausmarkt mit alten Traditionen

Uwe Rutkowski, 1. Vorsitzender Kaufmannsbund Uerdingen, Bettina Losereit, 2. Vorsitzende, und André Scherer präsentieren die Plakate für 2022. Foto: Jessica Kuschnik

Krefeld Nach zwei Jahren Zwangspause freut sich der Uerdinger Kaufmannsbund, dass der traditionelle Markt wieder stattfinden kann. Am 26. und 27. November laden mehr als 30 Aussteller ein – und auch Sinter Claas darf nicht fehlen.

Sie sind nicht nur die Initiatoren des Uerdinger Nikolausmarktes, sie gehörten vor mehr als 40 Jahren auch selbst schon zu den Kindern, die sich vom festlichen Treiben rund um den Marktplatz haben begeistern lassen. „Daran erinnern wir uns noch sehr gut“, sagen Bettina Losereit und André Scherer vom Uerdinger Kaufmannsbund. Zusammen mit dem 1. Vorsitzenden Uwe Rutkowski haben sie jetzt das Programm für den Markt vorgestellt.

Dieser finden wie schon 2019 an zwei Tagen statt, nämlich am Samstag, 26. November, und am Sonntag, 27. November. „Traditionell hat der Nikolausmarkt bis 2017 nur sonntags stattgefunden, allerdings ist es schwierig geworden, Aussteller für nur einen Tag zu finden“, erklärt Rutkowski. Die Uerdinger und auch die Besucher aus dem Duisburger Süden dürfte es freuen, haben die Veranstalter doch wieder ein buntes Programm auf die Beine gestellt, das die zwei Tage locker füllt.

Info Programm startet an beiden Tagen um 12 Uhr Samstag 12 Uhr Eröffnung 16 Uhr Weihnachtsgeschichten für Kinder 16.45 Uhr Großer Kerzen-Sternenlauf 17.15 Uhr Weihnachtssingen mit Ralf Küntges 18 Uhr Weihnachtslieder mit dem Chor „RheinVoices“ 20 Uhr Weihnachtspavillon schließt Sonntag 12 Uhr Beginn Nikolausmarkt 13 Uhr Ausgabe Tombolapreise 14.30 Uhr Musikdarbietung Pieten und der Koninklijk Philharmonisch Gezeischap am Steiger 15 Uhr Ankunft des Sinter Claas am Steiger mit anschließender Kutschfahrt zum Rathaus 16 Uhr Ansprache Sinter Claas und Geschenke für die Kinder im Pavillon 18 Uhr Ende

„Der Samstag beginnt um 12 Uhr mit einem großen Kinder- und Familienangebot“, sagt Rutkowski. Am Nachmittag können die Jüngsten im beheizten Pavillon Weihnachtsmärchen lauschen, bevor es zum Kerzen-Sternenlauf geht. Bis Mittwoch können sich die Kinder dafür anmelden (unter info@uerdingerkaufmannsbund.de) und bekommen dann am Samstag kostenlos eine Kerze für den Lauf. Dieser endet traditionell auf dem Marktplatz beim Weihnachtsbaum, wo der Musiker und Erzieher Ralf Küntgens mit den Kindern singen wird. „Das gesamte Programm ist an beiden Tagen kostenlos. Wir möchten einfach jedem die Möglichkeit geben, daran teilzunehmen“, sagt Rutkowski.

Am Sonntag findet das Highlight für die Kinder statt: Am Steiger erwarten sie zusammen mit den Musikern den Sinter Claas aus Venlo. Der hat für sie Süßigkeiten dabei und wird ihnen nach dem Zug zum Rathaus mit Begrüßung auf dem Balkon im Pavillon Rede und Antwort stehen. Neben dem Programm sorgen die mehr als 30 Aussteller für weihnachtliche Stimmung, sagt Losereit. „Es gibt viel Kulinarisches, vom Reibekuchen über Suppen bis hin zur Bratwurst. Auch ein Kettenkarussell wird es geben und natürlich das traditionelle Entenangeln.“ Das Besondere in Uerdingen: Bis auf die Gastro wird es auf dem Marktplatz keine professionellen Aussteller geben, sagt Rutkowski – das Gelände ist den Kindergärten, Schulen und Vereinen aus Uerdingen vorbehalten. Dort können sie selbstgebackene Plätzchen oder Basteleien anbieten. „Wir wollen uns nicht mit den großen Weihnachtsmärkten messen. Uns ist es wichtig, Uerdingen zu präsentieren.“ Die professionellen Händler haben ihren Platz auf der Oberstraße und der Niederstraße.

Dass Uerdingen zusammenhält, sei besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wichtig. So sei es mithilfe kleinerer und mittelständischer Unternehmen möglich gewesen, einheitliche Hütten aufzustellen. „Ohne Solidarität ist das alles nicht möglich“, sagt der Vorsitzende. Auch die Beleuchtung sei erneuert worden, eine neue Verkabelung aus Mitteln der Bezirksvertretung Uerdingen finanziert worden. Stromsparende LEDs gibt es auch, dennoch verzichtet man aufgrund der Energiekrise darauf, den Marktplatz zu beleuchten. Das gilt jedoch nicht für den Weihnachtsbaum, der gewohnt hell erstrahlen soll. „Dieser wird ab Einbruch der Dämmerung für maximal vier Stunden beleuchtet“, sagt Rutkowski.