Geschäftsbetrieb in Krefeld geht vorerst weiter Modeunternehmen Sinn stellt Insolvenzantrag

Nach den Schließungen der Warenhäuser Galeria Karstadt Kaufhof und Primark droht der Krefelder Innenstadt neues Ungemach: Das mittelständische Modeunternehmen Sinn mit Filiale an der Hochstraße hat am Montag einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Das Amtsgericht Hagen habe diesen Antrag genehmigt. Das Unternehmen, das schon in der Vergangenheit mehrfach in ein Insolvenzverfahren gehen musste, war, strebe eine zügige Restrukturierung an, berichtet ein Sprecher am gestrigen Dienstag.