Chanson-Abend Krefeld singt zur Tour de France - vom Reiz des Mitsingens

Eine Menge Fans muss die Tour de France in der Krefelder Volkshochschule haben. Denn lange nach der finalen Etappe auf den Pariser Champs Élysées knüpft man dort an das Sportereignis an und veranstaltet im kommenden Semester eine „Fortsetzung“, heißt es im Programm, „wenngleich auch ohne Fahrradhelm und Bergetappen“. Am Samstag, 8. November startet im Haus am Von-der-Leyen-Platz eine „Tour de France en chansons“. Wer mag, kann an diesem Abend kräftig Mitsingen. Mitsing-Abende sind das neue Karaoke – nur eben nicht allein vor Publikum, sondern gemeinsam im Chor. Niemand kann sich blamieren. Und es gibt immer auch einen Moderator oder eine Moderatorin, die kundig, charmant und humorvoll durchs Programm führen. Das Theater bietet seit mehreren Jahren mit dem Café Vokal einen Abend, der ein immer größeres Publikum lockt. Die Mediothek ist pickepacke voll, wenn dort ein Rudelsingen steigt. Auch Kirchen bieten reichlich Gelegenheiten, zum Mitsingen.