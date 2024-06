Konzert in Krefeld Helden der Leinwand - Sinfoniker spielen Filmhits

„Fortsetzung folgt …“ heißt das Filmmusikkonzert der Niederrheinischen Sinfoniker, das bereits zum vierten Mal „Helden der Leinwand“ an den Niederrhein bringt. Diesmal steht Sebastian Engel am Pult der Sinfoniker. Sie haben sich fürs Programm Serien vorgenommen - internationale Klassiker. Ein bisschen darf man spoilern: Es wird very british mit englischen Serienhits wie Downton Abbey, The Crown und Sherlock. Aber auch die Simpson werden vertont, es gibt Klangausschnitte aus Game of Thrones und aus Raumschiff Enterprise. Auch von deutschen Exportschlagern haben die Niederrheinischen Sinfoniker die Noten. Sie führen ins verruchte „Babylon Berlin“, lassen mit der Titelmelodie vom „Tatort“ Sonntagabend-Kult-Gefühl aufkommen. Und wer Oberinspektor Derrick und seinen Kollegen Harry Klein schon tief im Langzeitgedächtnis verschollen glaubte, wird sofort die Titelmelodie von Les Humphries wiedererkennen. 281 Mal ermittelte Derrick zwischen 1974 und 1998 in Mordfällen im Großraum München. In jeder Episode waren die Gastschauspieler die Crème de la crème dessen, was Deutschland zu bieten hatte: von Maria Schell und Bernhard Wicki bis zu den damals noch ganz jungen Volker Lechtenbrink und Ulrich Matthes. In den 1980er Jahren wurden die synthetischen Melodien von Frank Duval nicht zuletzt durch die Serie zu Hits.