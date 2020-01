Silvesterserenade : Mozarts Schlager mit Champagnerlaune und Original-Oboe

Krefeld Historische Instrumente setzte das Trio Lèzard bei der Silvesterserenade ein und bescherte dem Publikum ein informativen und lehrreichen Abend.

Die Bühne im Rittersaal der Burg Linn erscheint am Silvesterabend wie ein Instrumentenmuseum. Bei jedem Stuhl sind unterschiedliche Blasinstrumente aufgereiht, die auf ihren Einsatz warten. Die Musiker Stéphane Egeling, Jan Creutz und Stefan Hoffmann – das Trio Lézard – haben ihr Konzert unter das Motto „Champagner, Rum & Coca-Cola“ gestellt.

Fagottist Egeling sorgt für Schmunzeln bei seinem Exkurs in die Standesgesellschaft des 18. Jahrhunderts, als der Adel die vornehmere Form des bäuerlichen Dudelsacks, die Musette de cour, entwickeln ließ. Man war zu vornehm, die Dudelsackpfeifen mit dem Mund zu blasen und sorgte mit einem kleinen Blasebalg, den man um den Bauch schnallte, für die Luft, die dann durch zwei Pfeifen strömte und zweistimmiges Spiel erlaubte. Egeling führt dies in Begleitung von Barockoboe und Bassett Horn mit einem Trio von Joseph Haydn vor.

Kein Wunder, dass die Musiker nicht zu einer Pause kommen, sondern stattdessen viele Fragen um die Instrumente beantworten müssen. Im zweiten Teil spielen sie auf „modernen“ Instrumenten, die teils aus dem 19. Jahrhundert stammen. Großes Staunen und viele Lacher ernten sie mit ihren Erläuterungen zu den Sarrusophonen. Es sind Blechblasinstrumente, die Pierre-Auguste Sarrus erfunden und fünf Jahre lang gebaut hat, um den Militärkapellen zu lauteren Klängen zu verhelfen. Das passte Adolphe Sax nicht, der sich seine Saxophone bereits hatte patentieren lassen. So verschwanden fast alle Sarrusophone in Museen, aber ein Alt- und ein Kontrabasssarrusophon bewiesen, dass sie sich auch für spritziges Spiel in Champagnerlaune eignen.