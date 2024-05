Kritik zum Orgelkonzert in Krefeld Beeindruckendes Finale - 19-Jähriger brilliert beim Orgelmai

Meschkes Vita spricht für sich: 2005 in Ehingen an der Donau geboren, studierte er als Jungstudent an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln bei Wolfgang Abendroth. Zudem war er Stipendiat des Rotary Clubs Köln. Bereits als 14-Jähriger begann er zu konzertieren. Bei den Sommerlichen Orgelkonzerten in der Düsseldorfer Neanderkirche war er ebenso zu hören wie in St. Antonius, Düsseldorf -Oberkassel oder in St. Josef, Bonn-Beuel. Meisterkurse belegte der Student bei Cosmin Boeru, Tomasz Adam Nowak, Hans Ola Ericsson, Martin Sturm, Ben van Oosten, Léon Berben und Olivier Latry. Seit dem vergangenen Jahr ist er Organist an der Kirchengemeinde St. Antonius und Benedictus in Oberkassel. Zurzeit erhält er Unterricht von Sebastian Küchler-Blessing, dem Domorganisten am Hohen Dom zu Essen.