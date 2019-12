Großauftrag : Siempelkamp: Thailänder ordern Anlage zur Herstellung von Holzplatten

Krefeld Der Kunde Metro bestellte eine Form- und Pressenstraße zur Herstelliung von MDF-Platten. Zur Ausstattung gehören ein Dünnst- und Leichtplattenpaket.

Zur Ausstattung der Presse gehören demnach ein Dünnst- und Leichtplattenpaket. Mit 2000 Millimeter pro Sekunde ist die Anlage auf dünne, mit hoher Geschwindigkeit produzierte Platten ausgelegt. Dabei greife die Nachrüstungs-Option für den Siempelkamp Compactor, der die Stahlbänder in der Presse schütze und Anlagenbetreibern signifikante Kapazitäts- und Qualitätssteigerungen insbesondere für die Produktion dünner MDF-Platten erschließe, so die Sprecherin weiter.

Zu den Zielen des in den 1950-er Jahren gegründeten Unternehmens Metro gehören State-of-the-Art-Technologie und die Lieferung von Qualitätsprodukten. Vor 17 Jahren platzierte das Unternehmen erstmals einen Auftrag in Krefeld bei Siempelkamp, 2009 erteilte Metro den Auftrag über die erste Siempelkamp-Komplettanlage für Spanplatten, die am Standort Nonthaburi bei Bangkok produziert.