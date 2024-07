Krefelder bauen sechste Anlage für Kunden aus Vietnam Siempelkamp liefert Anlage für Platten aus Eukalyptus

Der Krefelder Maschinenbauer Siempelkamp und sein Kunde nehmen eine neue Anlage in Vietnam in Betrieb und fiern die Produktion der ersten Platte bei Mekong Wood MDF Joint Stock Company. In der Mitte Le Thi Lien und Doan Van Tinh (2. und 3. v.l., beides Aktionäre) mit Nguyen Ngoc Son (4.v.l., General Director und Aktionär.

Foto: Siempelkamp