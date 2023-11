Dritter Großauftrag von Kastamonu Entegre Siempelkamp baut Anlage in der Türkei in Rekordzeit

Für seine jüngste Spanplatten-Anlage gab Kastamonu Entregre eine Form- und Pressenstraße im Format sieben mal 37,1 Meter in Auftrag. Auch die Automatisierung, die Kühl- und Abstapelanlage und Schleiflinie gehörten zum Lieferumfang. „Ungeachtet einer beengten Raumsituation gelang es uns gemeinsam, in Rekordzeit zu installieren. Das funktioniert nur, wenn Kunde und Lieferanten perfekt aufeinander eingespielt sind“, so Weiss. Kaiser ergänzt: „In derart kurzer Zeit drei solche Projekte gemeinsam zu realisieren, ist einzigartig.“