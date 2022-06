Auftrag zum Bau einer Presse für Krefelder Unternehmen : Siempelkamp baut Anlage für Platten aus Eukalyptus-Holz

Krefeld Die Mekong Wood MDF Joint Stock Company aus Vietnam gab den Auftrag zum Bau einer Presse für die Plattenproduktion aus Akazie und Eukalyptus.

Das in der Holzwerkstoffindustrie etablierte Unternehmen steige mit diesem Projekt in die Plattenproduktion ein, die primär aus besagten lokalen Rohstoffen gespeist werden solle. Der Auftraggeber mit Sitz in Phu Tho gelte als erfahrener Player in der Holzwerkstoffindustrie, der innerhalb der Branche exzellent vernetzt sei. Naheliegend sei für das Unternehmen der Schritt gewesen, parallel zum Handel mit Holzwerkstoffplatten auch in deren Produktion einzusteigen. Die vietnamesische Firma habe sich für eine Kooperation mit der Siempelkamp-Gruppe entschieden, teilte die Sprecherin aus Krefeld mit. „Last but not least aufgrund der hervorragenden Reputation im südostasiatischen Markt.“