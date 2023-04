Industrie-Lösungen aus Krefeld Siempelkamp-Anlage verarbeitet Gummibäume

Einen Auftrag an Land ziehen, ist das eine. Ihn korrekt ausführen und wie bei der Siempelkamp Maschinenbau GmbH aus Krefeld dann in Betrieb nehmen, das andere. So ist es sowohl für die Krefelder als auch für deren Kunden stets etwas besonders, wenn der Spezialist für den Bau von Produktonsanlagen für die Holzwerkstoffindustrie, die erste Platte produziert hat – gleichsam ein Feiertag.