Mireo wird im Wesentlichen in Krefeld gebaut Siemens zieht 500-Millionen-Auftrag an Land

Der neue Auftrag zum Bau und zur Lieferung von 75 Elektrotriebzügen des Typs Mireo ist mit einem Auftragswert von 500 Millionen Euro der größte „Mireo-Auftrag“ in der Unternehmensgeschichte von Siemens Mobility. Produziert wird der neue Verkaufsschlager für den Schienenpersonenverkehr im Wesentlichen im Krefelder Werk an der Duisburger Straße. Dort können rund 2000 Beschäftigte in hoher Taktdichte an 14 unterschiedlichen Zugmodellen arbeiten. Um die neue Bestellung abzuwickeln haben Unternehmensleitung und Belegschaft Zeit bis zum Jahr 2026.