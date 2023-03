Wirtschaft in Krefeld Siemens Mobility zufrieden trotz Auftragseinbruch

Der Auftragseingang bei Siemens Mobility, die in krefeld-Uerdingen an der Duisburger Straße ein Werk für die Produktion und Entwicklung von Regional- und Hochgeschwindigkeitszügen mit mehr als 2000 Beschäftigten unterhält, ist im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 gegenüber dem Vergleichsquartal um 45 Prozent auf 2,971 Milliarden Euro gesunken. Die Konzernleitung spricht gleichwohl von einem „starken Auftragseingang“, und das hat seinen Grund. Das Vergleichsquartal war mit 5,39 Milliarden Euro ausgerechnet das mit dem höchsten Eingang in der gesamten Unternehmensgeschichte. Die Umsätze sind um zwei Prozent auf 2,446 Milliarden gestiegen, die Umsatzmarge von 9,5 auf 8,2 Prozent gesunken.