In Krefeld gebaut Rollendes Hightech-Wohnzimmer – ICE aus Uerdingen festigt mit modernem Interieur Stellung am Weltmarkt

Technisch ist der ICE 3neo, der bei Siemens Mobility in Uerdingen gebaut wird und seit Dezember 2022 in Deutschland unterwegs ist, Weltspitze – nun soll ein durchweg neu gestaltetes Interieur für ebenso modernen wie behaglichen Reisekomfort sorgen und die starke Marktstellung des Zuges weiter ausbauen. Wie wichtig diese Präsentation der DB und Siemens Mobility ist, zeigt der Umstand, dass zur Präsentation des neuen rollenden „Hightech-Wohnzimmers“ in Frankfurt Michael Peterson, DB-Vorstand Personenfernverkehr, und Michael Peter, CEO Siemens Mobility, gekommen sind. „Die ersten Züge der ICE 3neo-Flotte haben wir in Rekordgeschwindigkeit geliefert – jetzt erhöhen wir das Tempo weiter. Ab November rollt alle 16 Tage ein kompletter achtteiliger ICE 3neo aus unserem Werk in Krefeld. Mit insgesamt 90 Zügen liefern wir einen Großteil der neuen Kapazitäten für DB Fernverkehr. Mit hochmoderner Technik und neuem Design werden wir die ICE-Flotte dabei maßgeblich verjüngen“, erklärte CEO Peter für Siemens. Auch die Auslieferungsgeschwindigkeit festigt die Zukunft des Werkes in Krefeld.