Werk in Krefeld-Uerdingen Schweißnähte fehlerhaft – Auslieferung des ICE3neo von Siemens gestoppt

Die Deutsche Bahn muss länger auf neue ICE des Typs 3neo warten. Der Zugtyp wird in dem Werk in Krefeld-Uerdingen gebaut. Siemens hat die Auslieferung wegen Mängel an Schweißnähten aufgehalten. Dem Unternehmen zufolge geht es dabei um Teile eines Unterlieferanten. „Alle bereits ausgelieferten Züge sind nicht betroffen und können sicher eingesetzt werden“, betonte ein Siemens-Sprecher am Donnerstag. Auch ein Sprecher der Deutschen Bahn betonte, dass die bereits eingesetzten 21 Züge des Typs nicht betroffen seien. „Sie sind im Betrieb problemlos unterwegs.“ Zuvor hatte die „Bild“ von den Problemen berichtet.