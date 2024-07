Der Mireo plus H wird in Krefeld gebaut Siemens findet Partner, um Wasserstoff-Züge nach vorn zu bringen

Der mit Wasserstoff betriebene Mireo ist eine der Vorzeigeentwicklungen des Zug-Herstellers Siemens Mobility. Der moderne Regionalzug wird im „weltweit modernsten Zug-Werk“, so die Verantwortlichen, in Uerdingen an der Duisburger Straße gebaut und im benachbarten Wildenrath auf der unternehmenseigenen Teststrecke auf Herz und Nieren geprüft. Seit dem vergangenen November bauen die rund 2000 Beschäftigten in Krefeld einen Mireo Smart gleichsam auf Vorrat. Das neue Konzept ermöglicht kurze Lieferzeiten und Varianten hinsichtlich der Antriebsmethoden – Elektro, Batterie und Wasserstoff.