Kooperation mit deutschem Großkunden Siemens kauft grünen Edelstahl von Outokumpu

Hochrangige Vertreter der Landespolitik haben die Verantwortlichen von Outokumpu Nirosta in Krefeld bereits von den Vorzügen des nachhaltig produzierten Stahls Circle Green überzeugen können. Nun kommt der erste Großkunde hinzu, der die Vorzüge des nachhaltigen Edelstahls für sich entdeckt hat – das deutsche Technologieunternehmen Siemens. In Krefeld wird der finnische Stahl nach Kundenwünschen veredelt. Das heißt, die Edelstahlbleche werden in der Oberfläche und in den Maßen nach Kundenerfordernis bearbeitet.