Auftritt bei Einwohnerfragestunde : Siebenjährige spricht im Rat – und hat Erfolg

Krefeld Das Kind hat eine Anfrage zur Fahrradfreundlichkeit gestellt. Oberbürgermeister Meyer bot ihr eine Tour mit dem Rad an.

(fri) In der Einwohnerfragestunde des Rates hat ein siebenjähriges Mädchen die Fahrradfreundlichkeit der Stadt angezweifelt und damit einen ungewöhnlichen Erfolg erzielt. Oberbürgermeister Frank Meyer versprach, gemeinsam mit einem Mitarbeiter des Kommunalbetriebes per Radtour die Wege des Kindes in Augenschein zu nehmen. „Ich bin sieben Jahre alt und möchte wissen, warum Krefeld nicht so fahrradfreundlich ist wie andere Städte. Ich möchte nämlich öfter mit dem Fahrrad zur Schule fahren und sicher ankommen“, lautete die Zuschrift des Mädchens, das am Dienstag in Begleitung seiner Mutter die Ratssitzung besuchte.