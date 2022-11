Corona in Krefeld : Sieben-Tage-Inzidenz springt auf 328,1

Krefeld Die Zahl der Corona-Infektionen steigt. 305 neue Fälle wurden dem Gesundheitsamt der Stadt gemeldet. Auch die Situation auf den Intensivstationen der Krefelder Krankenhäuser ist weiter angespannt.

(bk) 305 neue Corona-Infektionen im Vergleich zum Vortag meldet der städtische Fachbereich Gesundheit in Krefeld am Donnerstag, 3. November (Stand: 0 Uhr). Bisher sind der Stadt damit 85.863 Corona-Infektionen bekannt geworden. Als rechnerisch genesen gelten 83.923 Personen. Aktuell infiziert sind nunmehr 1.648 Personen, am Vortag waren es 1.343 Personen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut für Krefeld mit 328,1 an, am Vortag lag sie noch bei 259,4. Insgesamt 292 Personen aus dem Stadtgebiet sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. In den hiesigen Krankenhäusern liegen aktuell 60 Personen aus Krefeld mit einer Corona-Infektion. Es gibt drei Intensivfälle, davon muss eine Person auch beatmet werden. Die Belegungsrate aller Intensivbetten (nicht nur COVID-19) beträgt derzeit 88 Prozent.