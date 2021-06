37-Jähriger Ehemann spricht von einem Versehen : Sieben Jahre Haft für Messerangriff in Rathaus-Tiefgarage

In den Monaten vor der Tat hatte der verlassene Ehemann seiner Frau massiv nachgestellt und sie wiederholt in verschiedenen Frauenhäusern aufgespürt, so ein Sprecher des Landgerichts Krefeld. Foto: dpa/Arne Dedert

Krefeld Der Ehemann des Opfers wurde vom Krefelder Landgericht wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen. Der Staatsanwalt hatte acht Jahre Haft gefordert.

Geschubst, gestochen, getreten und gewürgt: Für das Martyrium einer 27-Jährigen in der Tiefgarage des Krefelder Rathauses hat das Krefelder Landgericht sieben Jahre Haft verhängt. Der Ehemann der Frau wurde am Freitag wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen.

In den Monaten vor der Tat hatte der verlassene Ehemann seiner Frau massiv nachgestellt und sie wiederholt in verschiedenen Frauenhäusern aufgespürt, so ein Gerichtssprecher. Die 27-Jährige, die damals schwer verletzt überlebt hatte, hat die Scheidung eingereicht und im Prozess gegen ihren Mann in dessen Abwesenheit ausgesagt. Die beiden Kinder des Paares waren zur Tatzeit in der Schule und waren anschließend vom Jugendamt in Obhut genommen worden.