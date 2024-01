Demonstration am 3. Februar in Krefeld „Nur so bleiben wir erfolgreich“ – wie die Teilnahme an der Demonstration gegen Rassismus begründet wird

Wirtschaft, Sport, Kultur, Bildung, Brauchtum, Kirche: Es ist ein breites Spektrum an gesellschaftlichen Gruppen, die am kommenden Samstag, 3, Februar, 14 Uhr, gegen Rassismus demonstrieren werden. Oberbürgermeister Frank Meyer (zugleich SPD-Politiker) erhofft sich ein starkes Zeichen, CDU-Parteichef Marc Blondin erklärte, „Toleranz, Respekt, Vertrauen, Miteinander und der Wille zur Integration sind die Werte, für die die demokratischen Parteien in unserem Land einstehen. Und dafür müssen Demokraten zusammenstehen.“ Wir haben Stimmen gesammelt von den Unterstützern der Demonstration und gefragt, warum sie daran teilnehmen. Anlass für die Welle der Kundgebungen in ganz Deutschland sind Meldungen über ein Treffen von Rechtsextremen in Potsdam, auf dem Möglichkeiten der massenhaften Vertreibung von Migranten diskutiert wurden – wobei es nicht nur um abgelehnte und geduldete Asylbewerber ging, sondern auch um Einwanderer mit deutscher Staatsangehörigkeit. Die Öffentlichkeit ist offensichtlich aufgeschreckt, auch weil an dem Treffen AfD-Politiker teilgenommen haben und damit Vertreter einer Partei, die in Räten, Landes- und Bundesparlamenten sitzt. In vielen Äußerungen wird deutlich, dass dieses Potsdam-Treffen als Grenzüberschreitung wahrgenommen wird, die die Demokratie grundsätzlich infrage stellt. Daher haben sich auch Vereine wie Sportvereine und ein Schützenverein gemeldet, die sonst politisch neutral sind. Bei den Stimmen aus der Wirtschaft wird klar: Fremdenfeindlichkeit ist nicht nur ein moralisches, sondern auch ein wirtschaftliches Problem und kostet im Zweifel Wohlstand.