Tipps der Polizei für Senioren Sicher im Umgang mit dem Pedelec

Krefeld · In Sachen Unfallprävention ist die Polizei auf dem Schulhof des Abendgymnasiums am Danziger Platz in die neue Saison gestartet. Das „Pedelec-Training“ für Senioren wurde erfolgreich abgeschlossen. Doch die Fortsetzung folgt.

23.04.2023, 13:30 Uhr

Mit Begeisterung aktiv: 14 Senioren nutzten zum Auftakt das Trainigsangebot der Polizei Krefeld in Sachen „Pedelec-Training“. Foto: Bianca Treffer

Von Bianca Treffer

„Entlang der gelben Kreise Slalom fahren, wenn diese aufhören, kurz Fahrt aufnehmen und dann zwischen den Pylonen eine Vollbremsung machen“, gibt Manuel Többen von der Verkehrsunfallprävention der Polizei Krefeld vor. Wie es genau aussehen soll, das erfahren die 14 Senioren, die sich mit ihren Pedelecs auf dem Schulhof des Abendgymnasiums am Danziger Platz eingefunden haben und Többen aufmerksam zuhören, direkt. Polizeioberkommissarin Lisa Schepers schwingt sich auf ein Pedelec und macht es vor. Gerade bei der Vollbremsung ist es wichtig, dass die Vorder- und Hinterradbremse gleichzeitig bedient werden und der Radler sein Gewicht nach hinten verlagert. „Wenn man das nicht macht, könnte man über den Lenker fliegen“, ergänzt die Zweirad-Expertin Lisa Schepers.