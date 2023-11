Hilfe für bedürftige Familien Krefeld setzt das Erfolgsprojekt „Sportgutscheine“ fort

Wie verhindert man, dass Kinder aus sozial schwachen Familien nicht vollends den gesellschaftlichen Anschluss verlieren? Eine Frage, die besonders die Politik immer wieder umtreibt. Die gemeinsame Ausübung von Sport lautet dabei eine Formel. Wenn auch nicht die Zauberformel aber doch ein mehr als erfolgversprechender Ansatz. Wie so oft scheitert das aber häufig am Geld. Denn selbst wenn die Sprösslinge wollen, fehlen häufig die benötigten Geldmittel für den Mitgliedsbeitrag und/oder die erforderliche Sportausrüstung. Genau hier setzen die Sportgutscheine an, helfen über diese Hürde.