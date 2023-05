Trio Volume 3 musste absagen Serenadenkonzert – Duo Monasterium am 2. Juni auf Burg Linn

Für das nächste Serenadenkonzert auf Burg Linn gibt es eine Programmänderung: Das Trio Volume 3 musste seinen Auftritt am Freitag, 2. Juni, um 20 Uhr absagen. An diesem Abend spielt nun das Duo Monasterium. Max Vogler (Oboe) und Viktor Soos (Klavier) haben ein Programm mit Werken von Schumann (Drei Romanzen für Oboe und Klavier op. 94/ Adagio und Allegro op.70), C. P. E. Bach (Sonate für Oboe WQ 135), Beethoven (Andante favori WoO 57) und Doràti (Duo Concertante) zusammengestellt. Ihr Konzert wird durch die Förderung des Deutschen Musikwettbewerbs ermöglicht. Der Vorverkauf beginnt am Montag, 22. Mai.