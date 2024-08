Archäologie in Krefeld Sensationeller Fund aus der Bronzezeit in Gellep – 3000 Jahre alte Urnengräber entdeckt

Mit der Sachlichkeit des Wissenschaftlers spricht Hans-Peter Schletter von „sehr selten“ und „für Krefeld absolut ungewöhnlich“. Doch unter der Nüchternheit schimmert die Begeisterung des Stadtarchäologen für einen Zeichen setzenden Fund durch. Am südlichsten Rand des Gräberfelds in Gellep, an der Düsseldorfer Straße, sind aus der Tiefe des Bodens Zeitzeugnisse für die späte Bronzezeit geborgen worden: Grabgefäße aus der Zeit zwischen 1200 und 800 vor Christus. Belege für die frühe Eisenzeit zwischen 750 und 450 vor Christus findet man in unseren Breiten häufiger. „Aber nicht für die Bronzezeit und für die gleiche Kultur. Das ist absolut außergewöhnlich“, betont Schletter.