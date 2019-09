Kriminalität in Krefeld : Seniorin wehrt sich gegen City-Clans

Krefeld Eine 72-Jährige schildert ihr Leben in der Innenstadt. Sie berichtet von Gewalt, Mobbing und Vandalismus.

„Es leben in meiner Nachbarschaft so wenig Menschen mit deutschen Wurzeln, dass die paar, die da sind, gut bekannt sind. Und ich bin schon jetzt im Fokus, da ich unbequem bin und meine Meinung sage. Das kommt bei den Männern, meist mit osteuropäischem Hintergrund, nicht gut an“, erzählt sie. Die Seniorin hat tagtäglich das Umfeld des Max-Petermann-Platzes, aber auch das des Hirschfelder-Platzes vor Augen. Sie sieht, wie in den Hauseingängen Drogendeals und andere Geschäfte abgewickelt werden, erzählt von Pöbeleien und Schlägereien, die so ausarten, dass sie vor Gericht landen. „Ich bin als Zeugin geladen und werde aussagen. Als das bekannt wurde, hatte ich auf einmal eine Horde älterer Kinder vor meiner Garage, die einen Riesenlärm veranstaltet haben und anfingen, in meine Richtung zu spucken, als ich auf den Balkon ging, um nachzuschauen, was los ist“, schildert sie eine Situation, die erst wenige Wochen her ist. Einige Minuten später hätten sich drei Männer zu den Kindern gestellt. „Zwei von denen waren an der Schlägerei beteiligt, die ich beobachtet hatte, und schauten nun, ob ich sie wiedererkenne. Ich habe mir nichts anmerken lassen und bin rein gegangen“, sagt die Krefelderin, die überzeugt ist, dass sie unter Beobachtung steht.