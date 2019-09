Kostenpflichtiger Inhalt: Seniorin aus Krefeld berichtet : Wie es ist, in direkter Nachbarschaft mit City-Clans zu leben

Foto: Lammertz, Thomas (lamm) Den Hirschfelder Platz in Krefeld (Archivbild, September 2019).

Krefeld Seit fast 25 Jahren lebt eine Seniorin aus Krefeld am Hirschfelder Platz. In dieser Zeit hat die 72-Jährige viel Gewalt, Mobbing und Vandalismus in ihrer Nachbarschaft erfahren. Wegziehen will sie trotzdem nicht.