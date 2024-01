FDP zu nassen Kellern in Krefeld Senioren wegen Wasser im Schacht auf Etagen gefangen

Ein ganzer Stadtteil säuft ab, und die Hauseigentümer sind in weiten Teilen auf sich allein gestellt. Nach Kenntnis der FDP beschränke sich das Problem der nassen Keller nicht mehr nur auf den Nordbezirk, sondern finde sich inzwischen auch in der Innenstadt und in Teilen anderer Außenbezirke wieder. „Es handelt sich um ein gesamtstädtisches Phänomen, dessen Bewältigung man nicht allein der Feuerwehr und notfalls dem Technischen Hilfswerk (THW) und erst recht nicht betroffenen Hauseigentümern überlassen darf. Es handelt sich um eine Herausforderung für die kommunale Daseinsvorsorge, also damit für die städtische Gemeinschaft und letzten Endes auch für den Krefelder Haushalt“, betonte Joachim C. Heitmann, Vorsitzender der FDP-Ratsfraktion in Krefeld.