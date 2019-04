Brief an Bahn-Vorstand : Senioren-Union setzt sich für Erhalt des Reisezentrums ein

Brief an Bahn-Vorstand

Krefeld Der Bahn-Vorstand soll die Entscheidung überprüfen, das Zentrum zum Jahresende zu schließen.

Die Senioren-Union macht sich für einen Erhalt des Reisezentrums im Krefelder Hauptbahnhof stark. In einem Brief an den Vorstand der Deutschen Bahn mahnten die Kreisvorsitzende der Vereinigung, Barbara Ritters-Kleinheyer, und ihr Stellvertreter Wolfgang Bosch eine Überprüfung der Entscheidung an, das Zentrum zum Jahresende zu schließen.