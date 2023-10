Jetzt wartet der Staatsanwalt Vermummter Senior zerschneidet Kabel an Radaranlage

Als der Mann am Montagabend mit seinem Auto in eine mobile Radarkontrolle auf der A 57 in Richtung Nimwegen in Höhe Krefeld-Gartenstadt fährt, entscheidet er sich anzuhalten, sich zu vermummen und die Kabel an der Radarfalle zu durchtrennen (Symbolfoto).

Foto: Schütz, Ulrich (us)