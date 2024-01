Semesterbeginn in Krefeld Vier-Tage-Woche an Realschule und Gymnasium in Linn

„Es ist nie zu spät“ – ein Motto, das wie gemacht ist für die Abendrealschule und das Abendgymnasium am Danziger Platz 1 in Krefeld-Linn. Studierende mit den unterschiedlichsten Lebensgeschichten finden hier einen passenden Ort für den zweiten Bildungsweg, um ihren Schulabschluss nachzuholen oder zu erweitern. Im Februar beginnt das neue Semester, an beiden Schulen können sich auch noch Kurzentschlossene dafür anmelden. Dazu müssen sie beispielsweise an der Abendrealschule mindestens 17 Jahre alt sein und die Vollschulzeit von zehn Jahren erfüllt haben. Vor allem für junge Eltern und Berufstätige bieten beide Weiterbildungskollegs mit ihrer Vier-Tage-Woche (freitags ist unterrichtsfrei) eine optimale Lösung. „Wir haben unser Angebot längst an heutige Lebenswirklichkeiten angepasst und bieten zwei Zeitschienen an. Unsere Studierenden können entweder morgens oder abends kommen“, erklärt Joachim Vosen, Leiter des Abendgymnasiums Krefeld, einer Zweigstelle des Weiterbildungskollegs Linker Niederrhein des Kreises Viersen.