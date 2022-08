Orte der Hilfe in Krefeld : Selbsthilfegruppen führen aus der Isolation

Ansprechpartner für Menschen in Not: Laura von Beuningen, Elke Neuhaus, Simone Voß, Klaus Hoppe und Yildiz Dosch (v.l.) bieten Hilfe an. Foto: Elke Kaiser

Krefeld ist gut aufgestellt mit einer Vielzahl von Selbsthilfegruppen, es sind rund 100, die durch den Paritätischen in einer Selbsthilfe-Kontaktstelle gebündelt sind. Die Kontaktstelle nimmt die diesjährige bundesweite „Aktionswoche Selbsthilfe“ zum Anlass, mit einem Programm auf das Thema Selbsthilfe in Krefeld aufmerksam zu machen. Die verschiedenen Bereiche, bei denen Menschen sich gegenseitig in der Gemeinschaft stärken und so eigene Kräfte mobilisieren, reichen von Suchterkrankungen über Zwangsstörungen bis hin zum Alltag mit einer Krebserkrankung und die damit verbundene Angst.

Eine weitere Gruppe bietet an Krebs erkrankten Menschen neben Verständnis auch einen Erfahrungsaustausch. Hier sei das Gespräch mit anderen Betroffenen wichtig, so Yildiz Dosch, die selbst vor einigen Jahren in einer Selbsthilfegruppe Hilfe und in ihrer Situation Verständnis und Unterstützung gefunden habe und inzwischen anderen Menschen von ihrer Erfahrung berichte. „Wenige Männer mit einer Krebserkrankung finden den Weg in eine Selbsthilfegruppe. Ihnen fehlt das Vertrauen in Gleichgesinnte, sie möchten bevorzugt das Gespräch mit einem Arzt. Und sie reden eben nicht so offen wie Frauen in der gleichen Situation“ so Dosch. Die Selbsthilfegruppe Krebs bestehe seit 2003, hier haben sich oft über einen längeren Zeitraum Freundschaften gebildet, es gebe einen monatlichen Stammtisch und andere Aktivitäten.