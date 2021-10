Verbrecherische Sekte : Colonia Dignidad – Festnahme in Florenz

In der Innenstadt fanden über einen langen Zeitraum immer wieder Demonstrationen wegen der schleppenden Ermittlungen gegen den früheren Sektenarzt aus Krefeld statt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld/Florenz Ein deutscher Staatsbürger ist in Italien mit einem internationalen Haftbefehl wegen Verbrechen in der früheren Sektenkolonie in Südamerika verhaftet worden.