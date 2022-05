Drogenkriminalität in Krefeld : Vier Festnahmen bei nächtlichem Drogeneinsatz des SEK

Update Krefeld In Krefeld hat ein Spezialeinsatzkommando mehrere Wohnungen durchsucht. Drogen, Waffen und Geld wurden sichergestellt. Alle Festgenommenen wurden einem Haftrichter vorgeführt.

Im Stadtteil Dießem/Lehmheide hat es am frühen Donnerstagmorgen mehrere Durchsuchungen in einem Hochhaus durch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) gegeben. Der Einsatz wurde von der Polizei bestätigt. Er richtete sich gegen Drogenkriminalität.

Wie ein Sprecher der Behörde am Vormittag weiter erklärte, haben die Einsatzkräfte in Krefeld drei Männer und eine Frau festgenommen, die im Verdacht stehen, gewerbsmäßig und im großen Stil mit Heroin und Kokain zu handeln. Das Trio soll vor allem den Markt in der Seidenstadt – unter anderem auf dem Theaterplatz – bedient, aber auch in anderen Städten mit Drogen gehandelt haben.