Seit Donnerstag in Krefeld-City geöffnet Von Roséglühwein bis Preisstabilität: Die ersten Eindrücke von Krefelds Weihnachtsmärkten in der City

Krefelds Weihnachtsmärkte in der City sind seit Donnerstag eröffnet, ohne eröffnet zu sein – denn die feierliche Eröffnung erfolgt am Samstag im Gleichklang mit der Eröffnung von „Einkaufen bei Kerzenschein“. Für den gemeinen Weihnachtsmarktbesucher ist das nicht wirklich relevant – der Verdacht, dass Glühwein auch ohne Ansprache eines Oberbürgermeisters schmeckt, soll sich empirisch immer wieder bestätigt haben. Und so füllten sich am Donnerstag am Spätnachmittag sowohl der „Hüttenzauber“ zu Füßen der Alten Kirche als auch der „Made in Krefeld Special“ rund um die Dionysiuskirche mit Menschen.