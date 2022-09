Krefelder Verein feiert 50-jähriges Bestehen : Bridge – Strategie und Leidenschaft

Der Blick auf einen Spieltisch: Im Vordergrund die rote Bidding (Bieter)-Box, dahinter das flache Spielkartenboar. Foto: Otmar Sprothen

Krefeld Der Bridgeclub Krefeld feierte mit pandemiebedingter zweijähriger Verspätung sein 50-jähriges Bestehen. Das faszinierende Strategie-Kartenspiel sucht nach einem Weg aus der Rolle als Mauerblümchen. Bridge ist anspruchsvoll wie Schach, man kann lebenslang daran arbeiten, sein Spiel zu verbessern.

Mit einem abwechslungsreichen Programm, in dessen Mittelpunkt ein im Hause der Duisburger Unternehmerschaft veranstaltetes Turnier stand, haben die rund 100 Mitglieder des Bridgeclubs Krefeld 1970 die Feier zum 50-jährigen Bestehen nachgeholt, die sich pandemiebedingt um zwei Jahre verzögert hatte. An den 13 mit jeweils zwei gegeneinander spielenden Partnerpaaren besetzten Turniertischen war die hohe Konzentration der Spieler deutlich spürbar. Es wurde nicht gesprochen während der fünf- bis siebenminütigen Spielphase eines Durchganges, der damit endete, dass ein Paar einen Stich machte, dessen Einzelheiten auf einem elektronischen Rechner vermerkt wurden, der an jedem Turniertisch auslag. Mindestens sieben Stiche benötigt ein Paar für den Sieg. Nach zwei Durchgängen wechseln die Paare an andere Tische, damit sich die Spielgegner keine Strategieroutinen einprägen können. „Ich spiele in anderer Umgebung auch gerne Skat“, bemerkt Bridge-Spielerin Christine, „da darf die Atmosphäre emotionaler sein, nicht so kontrolliert wie beim Bridge, bei dem Alkohol verpönt ist und eine disziplinierte Ruhe herrscht.“

Was macht die Faszination dieses Spiels aus, dessen Grundregeln relativ einfach, dessen strategische Möglichkeiten jedoch schier unerschöpflich sind? Heinz Kalenberg kam als Ruheständler mit dem Bridgeverein in Kontakt. Der ehemalige Gymnasiallehrer für Biologie und Chemie nahm ein Jahr lang jede Woche zwei Stunden Bridgegruppenunterricht bei einem vereinseigenen Ausbilder, ehe er an speziellen „Starterturnieren“ teilnahm. Heute nutzt er die vom Verein zweimal in der Woche angebotenen Turniertreffs, um sein Spiel zu optimieren. „Im Turnierbridge entscheiden allein Technik, Kampfgeist und Durchhaltevermögen“, erklärt Kalenberg. „Bridge ist eine Sportart wie Schach. Dieser Geistessport ist pures Gehirnjogging. Bridge erhält und steigert die geistige Leistungsfähigkeit und beugt damit dem Alterungsprozess vor.“

Info Bridge spielen - Kontakt und Kurse Seit April 2018 hat der Bridgeclub Krefeld 1970 sein Quartier im Zeughaus der Prinzengarde, Krefeld – Bockum, Glindholzstraße 196. Jahresbeitrag: 60 Euro Website: www.bridge-club-krefeld-1970.de Die Website enthält ein Kontaktformular und Kontakttelefonnummern. Der Bridgeclub bietet Lernkurse; Lernkurse für Bridge bietet auch die Krefelder VHS.

Bridge ist leicht zu lernen, doch braucht es seine Zeit, um es auch gut zu spielen. Vier Spieler sitzen an einem vorzugsweise quadratischen Tisch. Sie bilden zwei Teams oder Partnerschaften, die einander gegenübersitzen. Gespielt wird mit einem 52–Karten–Blatt. Dieses wird Karte für Karte gleichmäßig auf alle Spieler ausgeteilt. Jeder Spieler sortiert seine Karten verdeckt nach Farben und Rang (Pik, Coer, Karo und Treff). Vor dem Spiel erfolgt die Reizung, in der bestimmt wird, wie viele Stiche jede Partnerschaft erzielen muss. In der Reizung verständigen sich die Partner über ihre Kartenwerte, dann sagen sie in der Reizung die Anzahl der Stiche mit welcher Farbe an, die sie erreichen müssen (mindestens 7). Dabei hat der Gegner das Recht auf die gleichen Informationen wie der Partner des Alleinspielers, der als Dummy nur Karten legen darf.

Thekla Becher spielt seit 34 Jahren Bridge. Sie mag den Kampfgeist, den die Turniere freisetzen. Das unterstreicht auch die frühere Vorsitzende Friedel Schmitz und ergänzt: „Nicht zu unterschätzen ist die strukturierte Geborgenheit in einem fest gegründeten Club, vor allem dann, wenn man das Arbeitsleben hinter sich hat. Der Bridgeclub Krefeld vereint Ärzte, Angestellte, EDV-Techniker, Versicherungskaufleute und Beamte in ihrer Leidenschaft, Bridge zu spielen.“ Die Möglichkeit, die der Club biete, zweimal in der Woche Bridgeturniere zu spielen, würde die Woche alleinstehender Mitglieder im Rentenalter strukturieren und die Möglichkeit bieten, neue Kontakte zu schlagen.

Die Ausgabe der Geräte zum Aufzeichnen der Spielergebnisse. Foto: Otmar Sprothen

Viele Deutsche haben bei dem Namen „Bridge“ die Vorstellung älterer Damen, die bei Tee und Sandkuchen dem Spiel nachgehen. Eine Vorstellung, die sich durch die früher in Mode befindlichen Edgar-Wallace-Krimis in Deutschland festsetzen konnte, denn Deutschland ist kein Bridge-Hotspot wie die USA, Großbritannien, Frankreich, Italien oder die Niederlande.

Das deutsche Mauerblümchendasein hat geschichtliche Gründe. Zwar gehörten die Deutschen 1932 zu den Gründungsmitgliedern des ersten europäischen Bridgeverbandes, doch machte die Machtergreifung der Nazis dem ein Jahr später ein Ende. Die neuen Herren hatten mehr die körperliche Ertüchtigung als den geistigen Wettkampf im Blick. Hinzu kam die Konkurrenz des Skatspiels als typisch deutschem Kartenspiel.