Aktion der Kolpingsfamilie Seit 100 Jahren steigt der Nikolaus von St. Cyriakus herab – Marktplatz voller Menschen

In diesem Jahr ist es für die Kolpingsfamilie Krefeld-Hüls, die hinter dem Ereignis steht, dabei ein ganz besonderer Tag. Nicht nur die Stadt Krefeld feiert mit ihrem 650. Geburtstag ein Jubiläum. „Wir richten den Nikolausempfang seit 1923 aus. Unser Brauch besteht also genau seit 100 Jahren“, sagt Bodo Brands. Es begann mit Nikolaus und Zarras, später kam Nikodemus dazu - wohl weil der Name so ähnlich klingt wie Nikolaus.