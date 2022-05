Wirtschaft in Krefeld : Seit 100 Jahren Spezialisten für Räder und Roller

Wirtschaft in Krefeld

Seit hundert Jahren sorgt Fahrzeug Kesseler dafür, dass Krefelder mobil sind. Die Ehrenurkunde zum Jubiläum überreichte Marc Peters, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Niederrhein, an die Inhaber Rolf und Dirk Langer (v. l.). Foto: KHW/Georg Maria Balsen

Krefeld Ein stolzes Jubiläum konnten Rolf und Dirk Langer, Inhaber des Fahrrad- und Motorroller-Spezialisten „Fahrzeug Kesseler“, feiern: Der Betrieb ist 100 Jahre alt.

(sti) Mit einem besonderen Präsent besuchte Marc Peters, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Niederrhein , das Zweiradgeschäft an der Friedrich-Ebert-Straße in Krefeld: Er überreichte Rolf und Dirk Langer die Ehrenurkunde der Handwerkskammer Düsseldorf .

Rolf Langer (82) hatte den Betrieb mit Handel und Werkstatt 1982 übernommen und ist heute noch Geschäftsführer von „Fahrzeug Kesseler, Fa. Langer“, wie das Unternehmen seitdem heißt. Die Geschäfte führt er mit seinem Sohn Dirk (53), der seit 30 Jahren im Betrieb mitarbeitet. Beide sind Kfz-Meister. Der Senior, der 2014 mit dem Goldenen Meisterbrief und der Silbernen Medaille der Kammer für sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet wurde, arbeitete nach der Ausbildung unter anderem als Geselle und angestellter Meister in Autohäusern.

Eigentlich war er also eher auf Fahrzeuge mit vier Rädern spezialisiert. Allerdings half er damals häufig im Zweiradgeschäft seines Onkels aus – da fiel ihm der Umstieg auf zwei Räder nicht schwer. „Ob ich es mit einem Vier-Zylinder-Automotor oder mit einer Zwei-Zylinder-Maschine zu tun hatte, machte für mich keinen großen Unterschied“, so der gebürtige Rheinhausener. In Rheinhausen wohnt er auch heute mit seiner Frau Ute, die nach vielen Jahren Tätigkeit im Betrieb nun aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr mitarbeiten kann. Noch heute erkundigen sich viele Stammkunden nach ihr. Unterstützt werden Vater und Sohn von drei Mitarbeitern.