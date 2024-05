Traditionsveranstaltung am Hülser Berg Seifenkistenrennen feiert Jubiläum

(RP) Was 1998 mit einer originellen Idee am Hülser Berg begann, feiert in diesem Jahr Jubiläum: Am Sonntag, 25. August, findet das Krefelder Seifenkistenrennen zum 20. Mal statt. Anmeldungen nimmt der organisierende Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung der Stadt Krefeld ab sofort entgegen. „Das Rennen richtet sich in erster Linie an Zehn- bis 27-Jährige, aber auch Erwachsene können außerhalb der Wertung teilnehmen“, erklärt Anne Caniels, die das Seifenkistenrennen federführend plant. Zum Jubiläum verlost die Stadt in diesem Jahr einen Startplatz und stellt die dazugehörige Seifenkiste zur Verfügung. „Weitere Informationen zur Verlosung werden rechtzeitig folgen“, versprach ein Stadtsprecher.