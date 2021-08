Mordsgaudi am Krefelder Freizeitzentrum Süd : Die Rampe des Glücks für Seifenkisten

Mit Rampe statt mit Karacho am Hülser Berg: Dennoch hat das Seifenkistenrennen am Freizeitzentrum Süd Spaß gemacht. Foto: Stadt Krefeld/Andeas Bischof

Krefeld Coronabedingt musste das Seifenkistenrennen am Freizeitzentrum Süd stattfinden. Es kamen 300 Zuschauer, der Spaß war riesig. Seifenkisten-Rennen sind in Deutschland kurz nach dem Zeiten Weltkrieg rasch beliebt geworden.

Warum heißt die Seifenkiste Seifenkiste? Einigkeit herrscht darüber, dass der Begriff aus den USA stammt, doch der genaue Ursprung ist nicht ganz klar. Laut Wikipedia geht der Begriff auf einen amerikanischen Journalisten zurück, der Kinder dabei beobachtet, wie sie Spielzeugautos unter anderem aus Holzkisten bastelten, in denen der Einzelhandel auch mit Seife beliefert wurde. In der Reportage stand dann „Soap box“ als Synonym für die Bastelfahrzeuge. Eine andere Version besagt, dass ein Seifenhersteller auf seine Verpackungskisten den Bauplan für einen Kinder-Rennwagen druckte, der fortan nur noch „soap box“ genannt wurde. Jedenfalls gab es 1935 in Ohio eines der ersten quasi offiziellen Seifenkistenrennen: die „All American Soap Box Derbys“. In Deutschland machten amerikanische Soldaten Seifenkisten populär. So richtig zum Fieber entwickelte sich die Angelegenheit, als sich Opel Anfang der 50er Jahre ihrer annahm und deutschlandweit einen Opel-Preis für Seifenkistenrennen auslobte. Ein Knaller: Zehntausende kamen zu einzelnen Renntagen mit Gefährten, in denen Spaß und Sport eine leichte, heitere Verbindung eingingen. Das Automobil feierte irgendetwas zwischen Karneval und Kindergeburtstag.