Event am Hülser Berg Publikumsliebling Seifenkisten-Rennen feiert Jubiläum

Anmeldungen für das Seifenkistenrennen am 25. August am Hülser Anmeldungen für das Seifenkistenrennen am 25. August am Hülser Berg werden noch bis zum 16. August entgegengenommen. Auf www.krefeld.de/familienportal/inhalt/seifenkistenrennen steht ein Dokument zum Download bereit. Postalisch ausgefüllt kann es an die Stadtverwaltung oder per E-Mail an anne.caniels@krefeld.de geschickt werden.

Die Stadt Krefeld verlost im Jubiläumsjahr einen Startplatz und stellt die dazugehörige Seifenkiste zur Verfügung. Wer an der Verlosung teilnehmen will kann dies bis zum 11. August auf der Internetseite unter der Rubrik Startplatz machen.

Besucher werden am 25. August gebeten mit dem ÖPNV oder dem Rad anzureisen.