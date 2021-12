Verschönerung des Jahres : Kunst und Farbe fürs Seidenweberhaus

Ein Raumfahrer schwebt seit Juli an der Südfassade. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Für das Langzeitprojekt „Perspektivwechsel“ des Stadtmarketings waren 30 internationale Street Artists nach Krefeld gekommen und hatten sich das Seidenweberhaus vorgenommen.

(ped) Huch, was ist denn da passiert? Das dachten viele, die Ende Juli am Seidenweberhaus vorbei kamen. Passanten blieben stehen, Autofahrer verrenkten die Köpfe und verpassten beinahe ihre Grünphase: Der graue Komplex auf dem Theaterplatz hatte sich innerhalb weniger Tage verwandelt. Wo sonst kompakte Betontristesse Einheimischen schon gar nicht mehr auffiel, schwebt jetzt ein überdimensionaler Raumfahrer im Orbit. Ein rosa Kriesenkraken vereinnahmt die Ostseite. Die obere Etage ruht nun auf Bleistiften statt auf Pfeilern. Und Joseph Beuys blickt auf etlichen Metern herab auf seine Geburtsstadt.

Für das Langzeitprojekt „Perspektivwechsel“ des Stadtmarketings waren 30 internationale Street Artists nach Krefeld gekommen. Künstlerinnen und Künstler aus Europa , Kanada , Mexiko setzten sich trotz schwieriger Bedingungen in Corona-Zeiten mit der Fassade des Seidenweberhauses auseinander.

Leider ist das Grau nicht gänzlich verschwunden, und es ist mehr eine internationale Kunst-Pinnwand als ein einheitliches Konzept. Aber das ist die Idee der Art Gallerys, die alle zwei Jahre mit Street Art Orte verändert: das Bruch, das Rheinufer, den Bunker, die City. Und die Illusionen der dreidimensionalen Malereien machen das Seidenweberhaus in seiner letzten Phase zu einem Hingucker, zu einem Ort der Fantasie - so bunt wie das, was sich hinter den Betonwänden abspielt.